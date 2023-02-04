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THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı
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04 Şubat 2023 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 15:05:00

THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 6 Şubat'ta hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, bilet işlemlerini THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden hızlıca yapabileceğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı iptal edilen biletlerinizle ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden sıra beklemeden hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti
Etiketler : türk hava yolları thy yolcu sefer mobil uygulama
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