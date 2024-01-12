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THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
12 Ocak 2024 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 11:38:00

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi THY, Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle, 11 Ocak-10 Haziran arasında Köstence'ye 119, Bükreş'e 129, Batum'a 139, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a 149, Varna'ya 159, Kişinev, Sofya ve Krakow'a 169, Prag'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 ve Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Etiketler : türk hava yolları bilet kampanya doğu avrupa
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