VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek
Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısı yayımlandı
İklim değişikliği, doğa olaylarından ekonomiye kadar çok yönlü olumsuz etkisini sürdürüyor
"Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
21 Nisan 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 13:45:00

THY yurt içi uçuşlarındaki ikram menüsünü yeniledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda "ekonomi" ve "business" sınıfta yolcularına servis ettiği ikram menüsünü yeniledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "business" kabinde iç hat uçuşlarda sunulan yemeklere ev yapımı omlet seçenekleri, yumurtalı değişik kahvaltı alternatifleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden meze seçeneklerine ek olarak, mangal ateşinde pişmiş Adana kebabı, ızgara çeşitleri, ev yapımı mantı, günlük taze olarak hazırlanan makarna gibi yenilikler eklendi.

Yemek servisinde sunulan ekmek çeşitlerine ekşi mayalı da dahil olmak üzere yeni seçenekler katıldı.

Önceki dönemde ekonomi kabinde yolcularına sabah beyaz, öğleden sonra kaşar peynirli olmak üzere iki farklı sandviç çeşidi ikram eden THY, yeni dönemde farklı sandviç seçenekleri ile ekmekleri çeşitlendirerek ekşi mayalı, mısır unlu, domatesli ve benzeri değişik aromalı ekmekleri zengin içerikleri ile yolcularına sunuyor.

Türkiye'nin tanıtımı misyonundan hareketle yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından yemeklere yer veren bayrak taşıyıcı, menülerde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli tedarikçilerden temin ediyor.

MENÜDE YÖRESEL ÜRÜNLER DE YER ALIYOR

Yerli ve mevsime uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde, Trabzon tereyağı, Ezine peyniri, Rize çayı, Karadeniz yöresinden kuru fasulye gibi yöresel ürünlere yer verildi.

Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek, protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı menüler tasarlayan THY'nin uçuşlarda sunduğu yemekler uzman aşçılar tarafından günlük olarak, en taze ürünlerle butik üretiliyor.

Etiketler : thy türk hava yolları yurt içi uçuşlar ikram menüsü
Turne heyecanı

Turne heyecanı
"Bütün herkes sevdiğini alsın"

"Bütün herkes sevdiğini alsın"
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
1 milyon liralık değişim

1 milyon liralık değişim
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Evini yeniledi

Evini yeniledi
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX