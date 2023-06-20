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20 Haziran 2023 Salı 14:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 14:58:00

THY, Skytrax tarafından sekizinci kez Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax tarafından sekizinci kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince gerçekleştirilen 2022-2023 Skytrax ödülleri anketinde, 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 20 milyon 230 bin cevap değerlendirildi ve kazananlar 325 hava yolu arasından belirlendi.

Anket sonuçları, Paris Air and Space Museum'da düzenlenen etkinlikle açıklandı. THY "Avrupa'nın en iyi hava yolu" seçilirken "Dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi", "Dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi", "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ve "Avrupa'nın en iyi ekonomi servis koltuğu" ödüllerine de layık görüldü.

Etiketler : thy skytrax hava yolu şirketi türk hava yolları
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