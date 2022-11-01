THY, Panama'ya direkt seferlere 30 Ekim'de başladı

Alınan bilgeye göre, 2016 yılının mayıs ayından itibaren Kolombiya'nın başkenti Bogota aktarmalı yapılan seferlere ek olarak, İstanbul'dan Panama'nın başkenti Panama City'ye direkt uçuşlar başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan 30 Ekim'de başlayan direkt uçuşlar, haftada 3 frekans icra edilecek.

Halihazırda günlük 1 sefer olarak düzenlenen İstanbul-Bogota/Panama-İstanbul bağlantılı seferlerinin yanı sıra İstanbul-Panama-İstanbul seferleri de haftada 3 gün düzenlenecek.

Seferler, salı, cuma ile cumartesi yeni nesil ve geniş gövdeli "Boeing 787-9" tipi "Dreamliner" uçağıyla icra edilecek. Böylece iki şehir arasındaki uçuş sayısı haftalık 10'a çıktı.

Amerika kıtası için bağlantı noktası niteliğinde olan Panama City'ye seferlerin artırılması ile THY, bölgenin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya ile olan bağlantısını da güçlendirmiş oldu.

Bayrak taşıyıcı, Panama üzerinden bölgesel hava yolları ile kod paylaşımı anlaşmaları sayesinde çevre ülkelere seyahat etmek isteyen misafirlerine THY konforu ile seyahatlerini planlayabilme imkanı sunuyor.