THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcuların havacılık sektöründeki dijital deneyimini temelden değiştirecek yeni faaliyetleri gerçekleştirmek için bir süre önce kurulan IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu, geleceğin dijital seyahat deneyimini mümkün kılacak önemli girişimleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Konsorsiyum, yolculara Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (General Data Protection Regulation-GDPR) uygun tasarlanmış, seyahat amaçlarına göre kişiselleştirilmiş havayolu ve havayolu dışı tüm ürün ve hizmetlerin tekil bir kayıt üzerinden takip edilebilir olmasını amaçlıyor. Konsorsiyum, ortak çalışma gruplarıyla olgunlaştırılmış, uygun altyapı ve süreçleri oluşturarak bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.

THY YOLCULARINA GELECEĞİN DİJİTAL DENEYİMİNİ SUNUYOR



THY, yolculara daha bütünsel ve kişiselleştirilmiş hizmet vermeyi hedefleyen Teklif ve Sipariş Yönetimi (Order&Offer Management) modeliyle, misafirlerine değişen yolcu ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına göre kişiselleştirilmiş teklifleri doğru zamanda ve doğru satış kanallarından verebilecek.

Söz konusu tekliflerin içeriği, dinamik kampanyalar ve ek hizmetlerin de dahil edildiği paketlenmiş hizmet kombinasyonlarından oluşacak. Böylece THY, misafirlerine ihtiyaçlarına yönelik daha nitelikli ürünler önerilebileceği gibi yolcularına uçtan uca geliştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmuş olacak.

THY, uzun vadeli yatırımları destekleyecek sistem altyapılarını geliştirme yolunda IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu üyeliği haricinde halihazırda özellikle sektörün dönüşüm standartlarının ve havacılık endüstrisi verilerinin takip edildiği IATA Digital Transformation Advisory Council'de de yer alıyor.

Bayrak taşıyıcı, IATA'nın inisiyatifi eşliğinde havacılık sektörünün gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli havayollarıyla fikir alışverişinde ve ortak çözümler içerisinde yer alarak ciddi katma değer oluşturmayı hedefliyor.