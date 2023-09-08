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08 Eylül 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 10:00:00

THY ağustosta 8,7 milyon yolcu taşıdı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yollarının (THY) ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 8,7 milyon oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin ağustosta taşıdığı yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 8,7 milyona yükseldi, dış hat doluluk oranının yüzde 85,4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 92,7 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ağustos 2022 döneminde 2,4 milyon iken bu yılın aynı döneminde yüzde 20,5 artarak 2,9 milyon oldu.

Ağustos 2022 döneminde 20,5 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), geçen ay yüzde 8,6 artışla 22,2 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Ağustos 2022 döneminde 148,3 bin ton iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 1 azalma ile 146,9 bin ton olarak kaydedildi.

YILIN 8 SAYINDA YOLCU SAYISINDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 56 milyona yükseldi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2022 döneminde 14,7 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 34 artarak 19,7 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı bu yılın 8 ayında 2022 yılının aynı dönemine göre 4 puan artarak yüzde 82,9 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde gerçekleşirken yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,6 olarak belirlendi.

AKK, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 131,6 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,7 artarak 154,9 milyar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1 milyon 114 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 6,9 azalarak 1 milyon 37 bin ton oldu.

THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 428'e yükseldi.

Etiketler : türk hava yolları yolcu sayısı ağustos
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