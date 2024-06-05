Termal oteller dolup taşacak

Türkiye'de hem tatil yapıp hem de şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazla.

Şifalı termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar, 9 günlük kurban bayramı tatilini canlı geçirmeyi bekliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasiteli Afyonkarahisar'daki termal otellerde rezervasyonlar büyük ölçüde arttı

Kentteki otellerin birinin yöneticisi, çok kısa sürede tam doluluk oranına ulaşılacağını ve tatilcilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar, şifa turizminin yanında tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve hediyelik ürünleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline geldi.