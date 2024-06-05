VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 12:08:00

Termal oteller dolup taşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar'ın termal otelleri, gurbetçilerin de gelmesiyle kurban bayramı haftasını dolu geçirecek.

Türkiye'de hem tatil yapıp hem de şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin sayısı azımsanmayacak derecede fazla.

Şifalı termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar, 9 günlük kurban bayramı tatilini canlı geçirmeyi bekliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasiteli Afyonkarahisar'daki termal otellerde rezervasyonlar büyük ölçüde arttı

Kentteki otellerin birinin yöneticisi, çok kısa sürede tam doluluk oranına ulaşılacağını ve tatilcilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar, şifa turizminin yanında tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve hediyelik ürünleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline geldi.

Etiketler : afyonkarahisar termal otel
Yılmaz Erdoğan itirafı

Yılmaz Erdoğan itirafı
250 fermuarlı elbise

250 fermuarlı elbise
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"

"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"
Öfkelenmesi yasak

Öfkelenmesi yasak
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX