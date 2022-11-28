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Tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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28 Kasım 2022 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 17:15:00

Tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kaynak: AA

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Karaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü, zengin kültürü, barındırdığı tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Köy içerisinde killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kütlesinde 350'den fazla tahıl ambarı bulunuyor. Ambarların ilk Bizans döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar ihtiyaca göre elle yontularak yapıldığı, yakın zamana kadar zemine yakın ambarların ikamet olarak kullanıldığı biliniyor. Zemin katlarda 2 veya 3 odalı ambarlar bulunuyor.

Yaklaşık bin yıllık tarihi olan tahıl ambarlarına oyulan nişler basamak olarak kullanılıyor. Ardıç ağacından yapılan 50 ila 60 santimetrekarelik kapıları bulunan ambarlara tahıllar, kapıların üzerindeki makaralara bağlanan halatlarla çıkartılıyor.

İçerisinde sıcaklık ve nemin her mevsim aynı seviyede olması nedeniyle tahılların yüzyıl kadar saklanabildiği ambarlar, görselliği ile de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Sarp bir yamaca yüzlerce mağaranın oyulduğu ender mekanlardan olan Taşkale Tahıl Ambarları, dünyanın her yerinden turist çekiyor.

Manazan Mağaraları ise Yeşildere-Taşkale köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisi'nin doğusunda, Karaman-Yeşildere Taşkale yolunun kenarında yer alıyor.

Mağaralar, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu meskenler halinde bulunuyor.

İlk iki kat doğu batı yönünde hücre şeklinde birçok odacıktan oluşuyor. Ortada bulunan yüksek kaya kütlesine oyulan diğer katlar yörede sırasıyla Kum Kale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor.

Mağaraların ön cephesi doğal olaylar sonucu tahrip olduğundan belirgin bir girişi bulunmuyor. Birinci katta oyuntular şeklinde birçok mezar odası yer alıyor. Ayrıca, odalardan bazılarının şapel olduğu tespit edildi.

Mağaraların ne zaman oyulduğunu kesin olarak ortaya koyacak veriler olmamakla birlikte ele geçen küçük buluntulardan mağaraların Bizans devrinde 6 ve 7'nci yüzyıllarda oyulduğu ve yerleşildiği anlaşılıyor.

Karaman Müzesi'nde sergilenen ve yaklaşık 1400 yıllık olduğu tahmin edilen genç kız cesedi, geçmişte yol çalışmaları sırasında bu bölgede bulunarak koruma altına alınmıştı.

Etiketler : taşkale tahıl ambarları manazan mağaraları turist
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