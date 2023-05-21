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21 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00

Sümela Manastırı'nı yaklaşık 5 ayda 56 bini aşkın kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

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Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı, yaklaşık 5 ayda 56 bin 111 kişiyi ağırladı.

Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı'nda, yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları Ocak 2023'te tamamlandı.

Halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen manastırı, ziyarete açılmasının ardından geçen yaklaşık 5 aylık dönemde 56 bin 111 kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin manastıra yoğun ilgisi devam ediyor.

Almanya'da yaşayan Halil Akyaz, 10 kişilik grupla Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, ilk ziyaret yerlerinin de Sümela Manastırı olduğunu söyledi.

Manastıra ilk defa geldiğini belirten Akyaz, "Çıkması çok zor ama görülmeye değer bir yer. Herkese tavsiye ederim. Çağlayanları, ormanları ile çok güzel, herkese tavsiye ederim. Tarihle ilgilenen, tarihi seven insanların buraya gelip tarihini, geçmişini görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Sümela Manastırı'nı gezmek için Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen Seher Bekar ise "Sümela Manastırı'na daha önce gelmeyi çok istedim ancak restorasyon nedeniyle gelemedim. Çok şükür görmek nasip oldu. Güzel bir yer, yerli ve yabancı turistlere gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Etiketler : türkiye inanç turizmi sümela manastırı turist ziyaret turizm
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