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05 Haziran 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 14:30:00

Sivas ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Kaynak: AA

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 27 Nisan-31 Mayıs arasında ücretsiz seyahat eden 46 bin 974 yolcu, Anadolu'nun kadim kenti Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerini görme fırsatı buldu.

Ankara ve Sivas arasındaki demir yolu mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşüren, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen ve 26 Nisan'da açılışı yapılan hızlı tren hattında, 35 gün boyunca ücretsiz karşılıklı 3 sefer düzenlendi.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında hizmet veren hızlı tren ile 27 Nisan-31 Mayıs arasındaki ücretsiz dönemde 125 binden fazla kişi seyahat etti.

Sivas, ücretsiz seferlerin düzenlendiği dönemde Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'tan gelen 46 bin 974 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, başta müzeler olmak üzere kentte Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kültürel mirası da ziyaret etme imkanı buldu.

"İLİMİZİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI 4-5 KAT ARTTI"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hızlı trenin ücretsiz döneminde 46 bin 974 kişinin kente giriş yaptığını söyledi.

Bu rakamların kentin turizmine de yansıdığını dile getiren Şimşek, "İlimizi ziyaret edenlerin sayısının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Örneğin Gök Medrese'yi nisan ayında 5 bin kişi ziyaret etmişken mayısta bu rakam 20 bin civarında. Aynı şekilde nisanda şehir müzesini 1800 kişi ziyaret etmişti, şu anda bu rakam 5 bini buldu. Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ise nisanda 4 bin kişi ziyaret etmişti, şu anda bu rakam 10-12 bin dolaylarında." dedi.

Şimşek, kentin Kangal Balıklı Kaplıca ve Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi gibi sağlık ve kış turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, hızlı tren sayesinde zamanla ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Hızlı trenin hem konforlu olduğunu hem de zamandan büyük tasarruf sağladığına dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Sivas artık uzaktaki, anılardaki bir şehir değil. Ankara'dan buraya günübirlik mesafede bir şehir. Vatandaşlarımız artık Sivas'a hızlı, konforlu ve ekonomik şekilde gelebilir, Sivas'ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edebilirler. Adeta bir açık hava müzesi olan, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden eserleri bir arada görebilirler, gezebilirler ve Sivas'ın eşsiz lezzetlerinden de tadabilirler."

TRENLE 12 SAAT SÜREN YOLCULUK 2,5 SAATE DÜŞTÜ

Hızlı trenle Ankara'dan Sivas'a gelen Sinan Bozkurt, kendisinin Ankara'da ailesinin ise Sivas'ta yaşadığını dile getirerek, "Her sene ailem burada olduğu için Sivas'a geliyorduk. Daha önce otobüsle 6 saat, normal trenle ise 12 saat sürüyordu. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntıydı. Şu anda hızlı trenle 2,5 saate düştü. Sabah kahvaltımızı Ankara'da yapıp öğle yemeğinde Sivas'ın güzel yemeklerini tadabiliyoruz. Sivas'ın tarihi eserlerini de gezebiliyoruz. Buruciye ve Şifaiye medreseleri, Kale Camisi, Atatürk Kongre Müzesi gibi Sivas'ta gezilecek çok yer var." ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğuyla Ankara'dan Sivas'a gelen Bircan Acar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin ilk ay ücretsiz olacağını açıklamasının ardından yer ayırttığını ve eşinin doğum gününde Sivas'a geldiklerini söyledi.

Acar, Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasına hayran kaldığını belirtti.

Arkadaşıyla Ankara'dan hızlı trenle çok rahat ve konforlu şekilde Sivas'a geldiğini anlatan Mahmut Çürük de Atatürk Kongre Müzesi'ni ziyaret ettiklerini, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eserleri de gezeceklerini kaydetti.

Etiketler : sivas ankara hızlı tren ziyaretçi yolculuk
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