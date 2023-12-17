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17 Aralık 2023 Pazar 13:53:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 13:53:00

Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımı zorunlu olacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımının zorunlu olacağını, böylece anlık takip gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım aracı olan şehirler arası otobüslerde yeni döneme geçildiğini ifade etti.

Söz konusu otobüslerin son dönemde karıştıkları kazalarla gündeme geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takma zorunluluğu olacak. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgilerinin Bakanlığa iletileceğini belirterek, plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemlerinin U-ETDS üzerinden yapılacağını kaydetti.

Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin U-ETDS sistemine iletildiğine işaret eden Uraloğlu, araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıtları kapsayan uygulamanın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini vurgulayan Uraloğlu, araç takip bilgilerinin, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için kullanılacağını ifade etti.

Uraloğlu uygulama sayesinde, kara yoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını da amaçladıklarını dile getirerek, "Kara yolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler : abdulkadir uraloğlu yolcu taşımacılığı otobüs araç takip cihazı
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