Sarp Sınır Kapısı'ndan bayramda rekor geçiş

Sarp Sınır Kapısından 9 günlük bayram tatili dolayısıyla günlük ortalama 30 bine yakın vatandaş giriş çıkış yaparken günlük bin 800 adet aracın da sınır kapısını kullanarak geçiş yaptığı bildirildi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Sarp Hudut Kapısı'ndan Gürcistan ülkesine geçişte tüm zamanların rekor sayısına ulaşıldı.

9 günlük Kurban Bayramı süresince Sarp Hudut Kapısı'ndan günlük ortalama 30 bine yakın vatandaşın giriş çıkış yaptığı, ayrıca yine günlük bin 800 adet aracın da Sarp Kapısını kullanarak geçiş yaptığı toplamda ise 270 bin yolcunun ve 16 bin aracın giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

Artvin Valiliğince ek tedbirler ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce ek görevlendirmeler neticesinde bayram boyunca önemli bir sıkıntı yaşanmadığı bildirildi. Gürcistan ülkesinden vatandaşların satın aldıkları elektronik eşyaların vergi iade işlemleri için Gürcistan tarafında 3-4 saati bulan beklemelerin yaşandığı, Gümrük Kapısı'nın tam kapasite ile hizmet vermesine rağmen, zaman zaman özel araç kuyruklarının oluştuğu öğrenildi.

Alınan tedbirler ve görevlendirmeler neticesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan vatandaşlarımızın güvenli şekilde giriş çıkış yaptığı kaydedildi.