Rüyalar alemi Laponya'da kış tatili

Finlandiya, İsveç, Norveç ve hatta Rusya'nın topraklarının dahil olduğu aslında Avrupa'nın çatısı olarak bilinen Laponya (Lapland) tam bir rüyalar alemi gibi... Uçsuz bucaksız, güneşin altında bir kristal tarlası gibi parlayan karla kaplı ormanlar, bembeyaz buz tutmuş göller, geceleri gökyüzünde dans eden rengarenk ışıklar ve yıldızlar... Noel ve yılbaşının büyüsünü sadece birkaç haftaya değil, tüm bir yıla yayan Lapland; masalsı aktiviteleri ve doğa harikaları ile göz kamaştırırken, sizi yılın en renkli dönemini daha da renklendirmeye davet ediyor. Kış tatili için en keyifli dönem ekim – nisan ayları arasında. Lapland'e bu dönemde giderseniz hem bembeyaz kar örtüsünü hem de Aurora Borealis'i kaçırmamış olursunuz. İşte bir Lapland gezisinde yapmanız gerekenler...

AURORA BOREALIS TURU

Güneşin yüzeyinde meydana gelen doğa olayı, uzay boşluğundaki yolculuğunun ardından dünyaya ulaştığında bu şahane manyetik dalgaları gökyüzüne yansıtıyor. Güneşin yüzeyinde oluşan dev patlamalar 3-4 gün sonra dünyaya yaklaşıyor ve manyetik partiküller dünyanın yoğun manyetik çekimine sahip kutup bölgelerinde toplanıyor. Aurora Borealis'e tanık olmak mutlaka herkesin yaşaması gereken muhteşem bir deneyim! Lapland bölgesi bu deneyimi yaşamak için dünya üzerindeki en iyi yerlerden biri. Kuzey Işıkları Finlandiya Laponya'sında yılda 200'den fazla gece görülüyor. Masallardaki gibi bembeyaz karlarla kaplı kütük evinizde veya cam çatılı igloo odanızda bu doğa olayına tanıklık etmek kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak.

BÜYÜLÜ POLAR GECESİ DENEYİMİ

Büyülü Polar gecesi, uzak kuzeyde, Arctic Circle'ın hemen üstünde, gün boyu devam ederken, Laponya'da ne kadar uzağa gittiğinize bağlı olarak yaklaşık iki ay sürebiliyor. Alacakaranlıkta Kuzey Işıkları'nın çarpıcı kırmızımsı ve mor tonlarını yıldızlarla kaplı gökyüzünde ay ışığında gözlemlemek kesinlikle keşfe değer.

REN GEYİKLERİNİN GÖTÜRDÜĞÜ YERE GİDİN

Çevre ve doğa dostu bir tatil etkinliği olan Ren geyiği safarisi aslında yerel halk Sami'lerin seyahat etme yöntemi... Ren geyiği eğitim ve yetiştirme çiftliğinde başlayan turda ilk olarak profesyonel rehberler, ren geyiklerini sürmek için neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. Sürüş eğitiminden sonra ren geyiklerinin çekeceği kızaklara oturarak Finlandiya'nın karlarla kaplı ormanları arasında muhteşem bir doğa gezisine çıkıyorsunuz. Turunuz bittikten sonra Sami rehberinizle beraber büyük bir çadırın içinde ısınıp, dinleniyorsunuz.

CAM BİR KÜREDEN SEMAYI SEYREDİN

İgloo'da Konaklamak Lapland seyahatinizde "mutlaka yapılacaklar listesi"nde olması gereken bir deneyim. Bir cam küreyi andıran igloo'lar gökyüzünü seyredebilmeniz için cam tavandan oluşuyor. Geleneksel odalardan daha küçük olsa da konforunuzdan ödün vermiyorsunuz. Hava karardığında gökyüzündeki yıldızlar ve Kuzey Işıkları ile baş başa kalıyorsunuz. Dışarısı -20 derece iken bile yattığınız yerden yıldızlara bakıp hayal kurmak muhteşem değil mi?

NOEL BABA KÖYÜ EĞLENCE MERKEZİ

RovanIemI'ye birkaç kilometre uzaklıkta konumlanan Santa Claus Village, Noel Baba ile ilgili duyduğunuz tüm hikâyelerin gerçeğe dönüşmüş hali. Bir eğlence parkı gibi olan Santa Claus Village'a geldiğinizde küçük müzeyi gezebilir, Noel Baba Ana Postanesi'nden posta gönderebilir, kar motorlarına binebilir, husky'leri görebilir, Elf'lerin çiftliğini ziyaret edebilirsiniz.