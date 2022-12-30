VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu
Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
İzmir Buca'da deprem
Başkentte bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak
Biletler sokak hayvanlarına
Borsa güne yükselişle başladı
30 Aralık 2022 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:45:00

Rus turistler yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin yılbaşı döneminde de Rus turistlerin bir numaralı seyahat noktası olduğu bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberinde, Rusya'da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye'den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin ardından Ermenistan'ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan'ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Etiketler : rus turist seyahat türkiye turizm
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Altıncı yıl kutlaması

Altıncı yıl kutlaması
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
‘Muhteşem Diva' heyecanı

‘Muhteşem Diva' heyecanı
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Sipahi'nin Nalan'ı

Sipahi'nin Nalan'ı
Dizinden ameliyat oldu

Dizinden ameliyat oldu
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX