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21 Mart 2024 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 13:15:00

Ramazan Bayramı'nda 20 milyon civarında seyahat gerçekleşmesi bekleniyor

Kaynak: AA

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rkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, "Ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektör açısından çok değerli olduğunu anlatarak, kararın erken alınmasının vatandaşların ve seyahat acentelerinin planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

Kararın yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini söyleyen Bağlıkaya, "Güçlü bir iç turizm hareketi, sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasında son derece önemli bir role sahip. Seyahat acentelerimiz birçok kültür destinasyonuna ve her bütçeye uygun turlar hazırladı. Bayram dönemi ve okul ara tatilinin birleşeceği dönemde vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanında tatil yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı ile 6 Nisan'da başlayacak ikinci ara tatilin birleşmesinin iç pazarda ciddi hareketlilik sağlayacağını kaydeden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere vatandaşlarımızın 20 milyon civarında seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu seyahatlerin 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Bayram tatilinde turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz."

KÜLTÜR TURLARI ÖNE ÇIKIYOR

Seyahat acentelerinin yurdun dört bir yanını kapsayan alternatif turlar hazırladığını, Akdeniz Bölgesi'ndeki otellere, doğa ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Kültür turlarında GAP, Karadeniz ve Kapadokya turları öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz 3, 4 ve 5 gecelik turları vatandaşlarımızın beğenilerine sundu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla 6-7 gecelik turlar da talep görmeye başlayacak. Şu anda yoğunluk 3 ve 4 gecelik turlarda." diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya, yurt dışı turlar konusunda en büyük engelin vize sorunu olduğunu ifade ederek, "Vize konusunda yaşanan sıkıntılar ne yazık ki devam ediyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın vizesiz olan Balkan turlarına, Mısır gibi destinasyonlara yöneldiklerini görüyoruz. Genellikle 3 gece 4 gün ve 4 gece 5 günlük turlar daha çok talep görüyor." değerlendirmesini yaptı.

8 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin bayram tatili için yurt içi ve yurt dışı turlarda her bütçeye uygun paketler hazırladığı bildirerek, "Bayramda yurt içinde 3 gecelik otobüslü kültür turlarında kişi başı fiyatlar 8 bin liradan, 5 gecelik turlar ise 11 bin liralardan başlıyor. Uçaklı yurt içi turlarda bu fiyat ortalaması 15 bin liraya yükseliyor. Yurt dışı turlarda fiyatlar kişi başı 400 avrodan başlayıp gidilecek destinasyonun uzaklığına ve ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama tur fiyatı ise 1000 avro düzeyinde." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tatillerini rahat ve güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiği, özellikle sosyal medya üzerinden organize edilen belgesiz turlara karşı uyarı yapan Bağlıkaya, bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını, tatillerin mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden alınması gerektiğine işaret etti.

Yurt dışından Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonların da iyi gittiğini söyleyen Bağlıkaya, "Ülkemizin turizm potansiyeli son derece yüksek. Türkiye, dünyanın en çok yabancı ziyaretçi ağırlayan ülkelerinden biri." dedi.

Bağlıkaya, başta Almanya, Rusya ve İngiltere olmak Türkiye rezervasyonlarında önemli artışlar olduğunu belirterek, sözlerini, "Ancak gelen ziyaretçiler ağırlıklı olarak 3-4 şehrimizde yoğunlaşıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu düşünceden hareketle hayata geçirdiğimiz 'Turizm Yüzyılı' projesi ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmin ülkemizin dört bir yanına ve yıl geneline yayılmasını sağlamayı hedefledik. Turizmi 12 aya ve yurt geneline yayarak hem yurt dışından ülkemize daha çok turist gelmesi hem de turizm gelirimizin artması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." diye tamamladı.

Etiketler : ramazan bayramı bayram tatili seyahat türsab firuz bağlıkaya
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