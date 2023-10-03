VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
47 yaşa annelik umudu yumurtayı gençleştirip annelik yaşını yükseltiyorlar
Katar'da görkemli açılış!
THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı
03 Ekim 2023 Salı 13:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 13:30:00

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu bir yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın 1 yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu metro hattının 1. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hattın hizmete girdiği günden bu yana İstanbul'un ve Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağladığını belirten Uraloğlu, "Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 1 yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Hattın hizmete girmesiyle vatandaşların hızlı, güvenli ve ekonomik seyahat imkanına kavuştuğuna, seyahat süresinde dikkate değer bir azalma yaşandığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tavşantepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında geçen 10 dakikalık seyahat süresi, ulaşımın ne kadar hızlı ve etkili olabileceğinin bir göstergesi. Ayrıca Kadıköy'den Fevzi Çakmak (Hastane) istasyonuna olan 42 dakikalık süre ve Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan 50 dakikalık seyahat süreleri, İstanbul'un bu yeni ulaşım hattının ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen tünel kazıları ve betonarme imalatlarının sonucunda ortaya çıkan bu modern metro hattı, şehir içi ulaşımının geleceğini şekillendirecek önemli bir adım."

Bakan Uraloğlu, hattın 2 Ekim 2022'de hizmete alındığını anımsatarak, yerel ve uluslararası seyahat edenlere büyük kolaylık sağlayan metro hattıyla, İstanbul'un hava ulaşım altyapısının daha da güçlendiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,4 kilometre uzunluğundaki hat, 4 önemli istasyonuyla şehir içi ulaşımın konforunu ve hızını üst seviyeye çıkarıyor. Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları, yolculara hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sunuyor.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu pendik sabiha gökçen havalimanı metrosu hizmet
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX