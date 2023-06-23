Pegasus'tan Kurban Bayramı için 86 ek sefer
Kaynak: AA
Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı.
Alınan bilgeye göre, Pegasus, Kurban Bayramı tatilinde yurt içinde 63, yurt dışına ise 23 olmak üzere toplam 86 ek sefer düzenleyecek.
Yurt içinde, Adana, Antalya, İzmir, Kayseri, Dalaman, Bodrum, Ankara, Alanya, Amasya, Trabzon ve İstanbul'a 63 ek sefer planlandı.
Pegasus, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışına İstanbul'dan Danimarka, Makedonya, Bosna Hersek, Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İtalya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye 23 ek sefer gerçekleştirecek.
- Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2024 sonunda bitirilmesi hedefleniyor
- Pegasus'tan Kurban Bayramı için 86 ek sefer
- "Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık"
- Türkiye 15,5 milyon ziyaretçi ağırladı
- THY, Kurban Bayramı tatilinde 204 ek sefer gerçekleştirecek
- Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlara uyarı