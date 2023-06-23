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23 Haziran 2023 Cuma 13:57:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 13:57:00

Pegasus'tan Kurban Bayramı için 86 ek sefer

Kaynak: AA

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Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı.

Alınan bilgeye göre, Pegasus, Kurban Bayramı tatilinde yurt içinde 63, yurt dışına ise 23 olmak üzere toplam 86 ek sefer düzenleyecek.

Yurt içinde, Adana, Antalya, İzmir, Kayseri, Dalaman, Bodrum, Ankara, Alanya, Amasya, Trabzon ve İstanbul'a 63 ek sefer planlandı.

Pegasus, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışına İstanbul'dan Danimarka, Makedonya, Bosna Hersek, Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İtalya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye 23 ek sefer gerçekleştirecek.

Etiketler : pegasus hava yolları kurban bayramı tatil ek sefer
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