Paris dünyadaki en güçlü turistik metropollerin zirvesinde

Fransız televizyonu BFMTV, seyahat sektörünün önde gelen organizasyonu WTTC'nin dünyada turizm alanında en güçlü metropollere ilişkin yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Bu verilere göre Paris, gelen turistlerin yanı sıra müze biletleri, otel rezervasyonları ve turistlerin harcamaları dikkate alındığında dünyadaki en güçlü ve önemli turistik kentlerin başında yer aldı.

Kente gelen turistlerin 2022'de Paris'te yaptığı harcamalar, 35 milyar doları aştı.

Diğer yandan, Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi az sayıda yeni spor tesisinin inşa edilmesine rağmen gelecek turistleri karşılamak için kentte altyapı veya güvenliğe önemli yatırımlar yapılmaya başlandı.

WTTC'nin sıralamasında ayrıca Pekin, Londra ve New York, Paris'ten sonra dünyanın en güçlü turistik kentlerinin önemlileri arasında ilk sıralarda yer aldı.