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30 Haziran 2023 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 15:08:00

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop seferlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl 4'üncü kez Sinop Limanı'na demirledi.

Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop olan Astoria Grande, 696 yolcusuyla bir gün kentte kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği belirtildi.

Etiketler : astoria grande kruvaziyer sinop limanı turizm
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