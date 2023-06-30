Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop seferlerini sürdürüyor

Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop olan Astoria Grande, 696 yolcusuyla bir gün kentte kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği belirtildi.