VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek"
Bakan Özhaseki: 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık
Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00

Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'de travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim turizmin çekim alanlarından olan Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden Pamukkale, bayram tatilini hareketli geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistler travertenlerde yürüyüp su dolu havuzlara girme şansı buluyor. Yaz kış 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza giren turistler antik kentleri de gezme fırsatı buluyor.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman ören yeri girişinde kuyruk oluştuğu görüldü.

Ankara'dan gelen Çağla Seyit, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve memleketine döndüğünde arkadaşlarına Pamukkale'yi tavsiye edeceğini söyledi.

Konya'dan ailesiyle birlikte gelen Evrim Bulut ise antik kent içinde gezmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İnşallah buraya bir daha gelirim." diye konuştu.

Ali Koç, Adana'dan geldiğini belirterek, travertenlerin fotoğraflardan daha güzel olduğunu, gezi süresince eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

Etiketler : pamukkale bayram tatili traverten seyahat gezi
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX