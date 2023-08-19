Pamukkale, seyahat yasaklarının kalktığı Çin'den ziyaretçi bekliyor

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de yabancı ülkelere düzenlenen grup turlarını askıya alan Çin, 10 Ağustos 2023'te Türkiye'nin de dahil olduğu 78 ülkeye bu turların düzenlenmesine izin verdi.

Kültür turlarına ilgi gösteren Uzak Doğulu turistlerin Türkiye'de en fazla ziyaret ettiği ören yerlerinden Pamukkale'de turizmciler, Çinli turistleri çekebilmek için çalışma başlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 2019'da 426 bin 344'e ulaştığını ancak Kovid-19 salgını sonrası 30 binlere kadar gerilediğini, geçen yıl ise bu ülkeden 89 bin 515 turistin ağırlandığını belirtti.

Grup seyahatleri için iznin çıkmasının rakamları eski seviyesine getirebileceğini dile getiren Şen, yasakların kalkması sonrası seyahat acentelerine Türkiye için yapılan başvurularda dikkati çekici artışlar saptadıklarını kaydetti.



Çinli turistlerin gelmesinin Pamukkale'de ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artırabileceğini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Kore, Tayvan, Malezya, Çin bizim en fazla ziyaretçi aldığımız Uzak Doğu ülkeleriydi. Çin bunun başını çekiyordu. Çinli misafir sayısının azalmasıyla zaten hedefleri tutturmakta zorluk yaşıyorduk. Çin'in açılmasıyla 2024 yılında özellikle Pamukkale ve Hierapolis bölgesinde çok yoğun şekilde Uzak Doğulu misafirlerimizi görmeye başlayacağız. Bu da bizim için sevindirici.

2019 rakamlarına baktığımız zaman Çin'in ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. 2019 yılında 426 bini aşkın Çinli ülkemizi ziyaret etmişti. Bu gelenlerin yaklaşık yüzde 90'ını da Pamukkale ve Hierapolis bölgesinde ağırlamıştık."

"UÇAK SEFERLERİ ARTIRILMALI"



Şen, Çinlilerin Türkiye'de en fazla İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'yi ziyaret ettiğini belirterek, gelecek sezon için bu pazara odaklanacaklarını aktardı.

Bu ülkeden gelen turist sayısının artması için uçuş bağlantılarının zenginleştirilmesi gerektiğine işaret eden Şen, Çin'in farklı şehirlerinden tarifeli seferlerin başlamasını istediklerini dile getirdi.

Dünya pazarında Çinli turist sayısından Türkiye'nin aldığı payın potansiyelin gerisinde olduğunu dile getiren Şen, şu görüşleri paylaştı:

"Burada önemli olan ulaşım. Uçağın haricinde Çin'den misafir getirme şansımız yok. Biz uçakları ne kadar artırırsak Çinli misafir hedefimize de o kadar çabuk ulaşırız. Ayrıca Denizli'ye uçak seferlerinin de artırılması gerekiyor. İstanbul'a gelen turistler, Denizli'ye kara yoluyla ulaşmaktansa uçakla gelmeyi tercih ediyorlar. Denizli-İstanbul arasındaki uçuşları artırabilirsek Çinli misafirleri de daha çok Denizli'de ağırlayabiliriz."