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13 Haziran 2023 Salı 15:08:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 15:08:00

Osmaniye'de restorasyonu tamamlanan müzeler ziyarete açıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyarete kapatılan Kastabala ve Aslantaş müzeleri, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı.

6 Şubat depremlerinin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye'de tarihi yapılar ve eserler de yaşanan sarsıntılardan etkilendi.

Depremler nedeniyle Osmaniye'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi 2 bin 700 yıl önceye dayanan "Çukurova'nın Efes'i" olarak anılan Kastabala Antik Kenti'nde tarihi sütunlardan birisi devrilip bazı yapılardaki duvarlarda çökme yaşandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin de kapalı müze alanında sergilenen bazı eserler depremlerde zarar gördü.

Hasar tespitlerinin ardından zarar gören bölümlerinde restorasyon çalışması yapılan müzeler, ziyaretçilere açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaşanan depremlerde kent çevresinde bulunan ören yerleri ile antik kentler ve bazı kazı alanlarında az, orta ve ağır hasarlı eserler olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yetkili kurumların yaptığı denetimlerde Karatepe Aslantaş Müzesi'nin kuzey ve güney kapılarında bulunan rölyeflerde zarar görülmediğinin tespit edildiğini aktaran Torun, "Fakat kapalı alandaki müzemizde vitrinlerin oynamasıyla birlikte içerisinde sergilenen birkaç eserimiz zarar gördü. Bu eserlerimizde de restorasyon çalışmasını yaptık, bitirdik. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde olan Karatepe Aslantaş Müzesi değerli bir yer. Depremde çok şükür çok fazla bir zararımız yok orada." dedi.

Torun, depremde müze içerisinde yer alan ve 2014'de vefat eden Prof. Dr. Halet Çambel'in kullandığı kazı evinin sütunlarından bazılarının da zarar gördüğünü belirtti.

Çukurova'nın Efes'i olarak tanınan Kastabala Antik Kenti'nde de sütunlu yoldaki bir sütunun yıkıldığını belirten Torun, şöyle devam etti:

"Antik kentte yer alan Bodrum Kalesi'nin dış yüzeyindeki duvarın taşlarının döküldüğü ve hafif yarıkların olduğu tespit edildi. Kastabala Ören Yeri'nin güney kısmındaki kilisede bir duvarın çöktüğünü belirledik. Aynı zamanda da orada bulunan hamamın duvar kısmının küçük bir bölümünün çöktüğü tespit edildi. Ama bunların hepsinin restorasyonu yapılabilir durumda. Özellikle sütunların kaldırılması ve güney taraftaki kilisenin restorasyonuyla ilgili çalışmaları başlattık."

KASTABALA VE ASLANTAŞ ZİYARETE AÇILDI

Torun, deprem sonrası hasar tespit ve restorasyon çalışmaları nedeniyle Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Kastabala Antik Kenti'nin ziyarete kapatıldığını hatırlatarak, "Karatepe Aslantaş Müzesi içerisindeki vitrinlerin oynamasıyla birlikte kırılan eserlerimizin restorasyonu bitti. Diğer alanlardaki hafif çatlakların da giderilmesiyle şu anda Karatepe Aslantaş Müzesi ziyaretçilere açılmış durumda. Kastabala Ören Yeri'nde de güvenlik tedbirleri alınarak, Bodrum Kalesi etrafına fazla yaklaşılmaması kaydıyla şu anda ziyarete açılmış durumda. Dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Torun, "kaleler şehri" olarak anılan Osmaniye'de diğer bazı kalelerin duvar kısımlarında hasarlar görüldüğünü, ancak çok önemli bir zararın yaşanmadığını belirtti.

Kent merkezinde bulunan tarihi konaklarda yaşanan zararların restorasyonu için gerekli hibe fonlarının hazır olduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Mülk sahipleri başvurdukları taktirde restorasyonları yapılacak. Bahçe ilçesinde bulunan Ağcabey Cami'mizde hasar alan yerlerden. Bu eserimizi de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle birlikte aslına uygun şekilde tekrar turizme kazandıracağız. Genel anlamda baktığımızda Osmaniye'mizdeki eser ve yapılarda çok büyük sıkıntılar olmadığını görüyoruz."

Etiketler : osmaniye restorasyon müze ziyaret
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