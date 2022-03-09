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09 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00

Önce ailesinin sonra tüm engellileri sesi oldu

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Trabzon'da yaşayan Kübra Çolak Demir (34), işitme engelli annesi Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için öğrendiği işaret dilini geliştirerek, eğitimlerle uluslararası işaret dili tercümanı oldu.

Trabzon'da yaşayan Kübra Çolak Demir (34), işitme engelli annesi Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için öğrendiği işaret dilini geliştirerek, eğitimlerle uluslararası işaret dili tercümanı oldu. Demir, "Ailemin dezavantajını avantaja çevirerek sadece ülkede değil uluslararası anlamda engelli bireylerin sesi oldum" dedi.

Ailesinin kendisini duymadığını fark ettiğimde küçük yaşta olduğunu anlatan Kübra Çolak, "Onlarla dokunarak iletişim kurmaya çalışıyordum. Sürekli anne ve babamı izlerdim. Engelli olmalarına rağmen hayattan kopmayan ve eğitimli bir ailede büyüdüm" dedi. Çolak, işaret dilini kendisinden 8 yaş büyük ablasından öğrendiğini söyledi.


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Çolak, uluslararası spor organizasyonlarına da katılarak işaret dili tercümanlığı yapıyor.

Etiketler : Kübra Çolak Demir Aile ve Sosyal Hizmetle işaret dili
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