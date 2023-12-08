VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
BM: Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma son 10 yılın en düşük seviyesine indi
AK Partili aday adayları İstanbul'da en çok Bayrampaşa'ya talip oldu
Başkan Erdoğan: Biden ile görüşme gündemimizde değil
Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi
08 Aralık 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 12:00:00

Olumsuz hava koşullarında Marmaray'a konulan ek seferlerle 392 bin yolcu taşındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına yetişen Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde konulan ek seferlerle 392 bin yolcu daha taşındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'u etkisi altına alan sisli hava durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini anımsattı.

Söz konusu tarihlerde bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu boğazdan geçmek isteyen yolcuların Marmaray'a yöneldiğine işaret eden Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz geçişlerinde Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar için, TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler konuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.

Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray ile Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapıldığını vurguladı.

Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray'da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini, günlük yolcu rakamlarının 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldığını aktardı.

MARMARAY'DA YÜK TAŞIMACILIĞI DA YAPILIYOR

Marmaray'ın Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı da sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sadece yolcu değil yük taşımacılığının da yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu marmaray sefer yük taşımacılığı
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX