Nemrut Dağı kışın da ziyaretçi ağırlıyor

Nemrut Dağı'nın dev heykelleri kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm alanları arasında yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'ndaki heykeller karla kaplandı.

Yaz aylarında bile dik rampa ve merdivenleri çıkarak ulaşılabilen 2 bin yıllık Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellere kavuşmak, şimdilerde ise yarım metreyi bulan karlı yolda daha zorlu bir yolculuğu kaçınılmaz kılıyor.