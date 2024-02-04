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04 Şubat 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 08:30:00

Nemrut Dağı kışın da ziyaretçi ağırlıyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm alanları arasında yer alan Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Nemrut Dağı'nın dev heykelleri kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm alanları arasında yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'ndaki heykeller karla kaplandı.

Yaz aylarında bile dik rampa ve merdivenleri çıkarak ulaşılabilen 2 bin yıllık Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellere kavuşmak, şimdilerde ise yarım metreyi bulan karlı yolda daha zorlu bir yolculuğu kaçınılmaz kılıyor.

Etiketler : nemrut dağı heykel ziyaretçi turizm kommagene krallığı
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