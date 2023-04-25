Narman Peribacaları'nda yaz sezonunda doğa etkinlikleri düzenlenecek

Valilik ile Büyükşehir ve Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Kışın karla kaplı haliyle ziyaretçilerini cezbeden peribacaları, ilkbahar ve yaz sezonunda da kırmızı toprak yapısı üzerinde ve bu renkteki doğal oluşumlar arasında doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Bu yıl atlı safarinin yanında ATV turları ve doğa yürüyüşlerinin de düzenleneceği bölge, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen misafirleri bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Narman Peribacaları gibi turistik alanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

Peribacalarının jeolojik yapısının zaman içinde değişime uğradığına işaret eden Almaz, devletin ve ilgili kurumların yatırımlarıyla son yıllarda turizm alanında önemli yol alındığını belirtti.

Misafirlerin beğeneceği her türlü çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini anlatan Almaz, "İnsanların konaklaması dahil her türlü ihtiyacının karşılanabildiği atlı safari ve sonrasında çok kısa zamanda ATV'ler, parkurlar olacak. Parkur yürüyüşü yapan misafirlerimize çeşitli alternatifler sunacağız. Buranın turizm lokasyonuna girmesini büyük ölçüde hallettik. Doğa etkinlikleri yapmaya başlayacağız, bunun için acente ve doğa kulüpleriyle iş birliğimiz var. Küçük küçük adımlar şimdiye kadar attık ama daha sağlam adımlar atacağız." diye konuştu.

"ACENTELERİMİZİN ELİNDEKİ ROTALARDA NARMAN PERİBACALARI VAR"



Almaz, alternatif turizm alanlarıyla kente gelen turistlerin daha fazla konaklamasını sağlamak istediklerini vurgulayarak, bu yönde büyük hedeflerinin olduğunu belirtti.

Salgın ve depremlerden turizm sektörünün de etkilendiğine dikkati çeken Almaz, şunları kaydetti:

"Biz burada kalan tüm misafirlerimizi Narman ve Tortum ile buluşturmak istiyoruz. Peribacalarına şu kadar kişi geldi, demek yerine tüm Erzurum'a şu kadar kişi geldi demek var ama bunların tamamını oralarla buluşturmak gibi hedefimiz var. Acentelerimizin elindeki rotalarda misafirlere sunulan tekliflerde mutlaka Narman Peribacaları var çünkü Türkiye'de başka yerde görme şansı olmayan bir doğal ortamı görmüş olacaklar. İnsanlar burada rahatlıkla güzel zaman geçirebilir."

Almaz, yaz döneminde peribacaları bölgesinde konserler, etkinlikler ve festivaller düzenlemeyi planladıklarını aktardı.