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27 Ağustos 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 13:30:00

Müzekart ile en çok Konya Mevlana Müzesi ve İzmir Efes Ören Yeri ziyaret edildi

Kaynak: AA

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Türkiye'de çeşitli meslek ve yaş gruplarına ücretsiz olan, müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca sınırsız erişim sağlayan Müzekart satışı, bu yılın 7 ayında 2 milyon 151 bin 988'e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı üzerine Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine ulaşımın kolaylaştırabilmesi amacıyla fiyatı 70 liradan 60 liraya düşürülerek sabitlenen Müzekart, tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi oldu.

Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışı, 7 ayda 2 milyon 151 bin 988'e ulaştı.

Türkiye'de çeşitli meslek ve yaş gruplarına ücretsiz olan, müze ve ören yerlerine tüm vatandaşların bir yıl boyunca sınırsız erişimini sağlayan Müzekart, 2022 yılında da rekor kırarak bir önceki yıla göre yüzde 63 artışla 2 milyon 930 bin 653 satış rakamını yakalamıştı.

Müzekart satışlarında bu yıl, 2022 rakamlarına ilk 7 ayda yaklaşırken yıl sonu itibarıyla yeni bir satış rekoru kırılması bekleniyor.

EN ÇOK KONYA MEVLANA MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri arasında Konya Mevlana Müzesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.

İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile ikinci, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri de 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

7 aylık dönemde en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 749 bin 950 kişi ile İstanbul Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı mehmet nuri ersoy müzekart konya mevlana müzesi izmir efes ören yeri
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