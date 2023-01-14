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14 Ocak 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 14:15:00

Muğla'ya gelen "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artırdı

Kaynak: AA

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Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından Muğla, geçen yıl "yüzen otel" olarak da bilinen dev gemilerle yaklaşık 130 bin yolcu ve mürettebat ağırladı.

Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Kruvaziyerlerle Muğla'ya gelen turistler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi ziyaret ederek ilçelerin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra kent merkezini geziyor.

Gemilerden inen turistler, özellikle yürüyüş güzergahları üzerinde Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki begonvil çiçekleriyle süslü mavi kapılı beyaz evlerini yakından inceleme fırsatı buluyor. Bazı turistler de bisikletlerle Bodrum ilçe merkezi ve tarihi alanları gezip turlarına farklı bir heyecan katıyor.

Marmaris'e gelenler ise Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını geziyor. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.

KRUVAZİYER TURİZMİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, kruvaziyer turizminde 2022'de bir önceki yıla göre gemi ve yolcu sayısında büyük bir artış görüldüğünü söyledi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte kruvaziyer turizminin durma noktasına geldiğini anımsatan Toprak, geçen yıldan itibaren ciddi hareketlenmenin yaşandığını ifade etti.

Muğla'nın kruvaziyer turizmi açısından çok farklı bir öneme sahip olduğunu anlatan Toprak, "Yüzen oteller özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de şehir merkezlerine gelerek ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Bölgenin tarihi ve kültürel yapılarını yakından görüyor. Şehir merkezi ve müzeleri, antik kentleri gezdiler. Buralara ciddi geziler düzenlendi." dedi.

Türkiye'nin 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasında yerini aldığını vurgulayan Toprak, bu yıl kruvaziyer turizminde ciddi bir artış olacağını dile getirdi.

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra son yıllarda kültür turizmiyle de öne çıktığını bu nedenle yüzen otellerle gelen turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Toprak, "Kruvaziyerlerle gelenler zaten denizi çok fazla görüyorlar. Geldikleri yerlerde farklı yerleri görmek istiyorlar. Bunlar arasında kültürel deneyimler ön plana çıkmakta. Kente geçtiğimiz yıl dev gemilerle 128 bin 933 turist ve mürettebat gelerek tarihi ve kültür alanları ve turistik merkezleri gezdi." diye konuştu.

"2023 YILI ARTIŞ YILI OLACAK"

Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay ise bu yıl gelecek kruvaziyer ve yolcu sayısında geçen yıla oranla artış beklediklerini kaydetti.

Kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırabilmek için her yıl yurt dışındaki önemli fuarlara katıldıklarına işaret eden Tugay, "2022'yi 15 gemi yaklaşık 10 bin yolcu sayısıyla kapattık. 2023 yılında ise şu anda 42 gemi ve yaklaşık 35 bin yolcu gözüküyor. Dünya çapında bilinen ana cruise firmalarının tekrar ilgisinin arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Kruvaziyer turizmindeki ilginin gelecek yıllarda da artmasını beklediklerini anlatan Tugay, Marmaris'in yurt dışındaki bilinirliğinin kruvaziyer turizminde de etkisinin olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : kruvaziyer turizm muğla
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