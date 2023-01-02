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02 Ocak 2023 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 17:40:00

Milli Saraylar, 2022'de ziyaretçi sayısını iki katına çıkardı

Kaynak: AA

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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılı boyunca ziyaretçi rekoru kırdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ardından turizmde yaşanan hareketlilik sonrası Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 98 artış gösterdi.

Ziyaretçi verilerinde 2019 ve 2022 yılı arasında da yüzde 58 artış yaşandı. 2019'da 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçen toplam ziyaretçi sayısı, 2022'de 6 milyon 649 bin 163'e yükseldi.

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Sarayları, 2021'de de 2 milyon 957 bin 187 kişi ziyaret etmişti.

Söz konusu artışta 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle de Dolmabahçe Sarayı ilk sıralamada yer aldı. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı ise Beylerbeyi oldu ve 392 bin 804 turisti ağırladı.

Etiketler : milli saraylar ziyaretçi turist turizm
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