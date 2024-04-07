Mezopotamya Ekspres yollarda

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve bir gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.