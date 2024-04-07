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07 Nisan 2024 Pazar 08:05:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 08:05:00

Mezopotamya Ekspres yollarda

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Turistik tren "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı.

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve bir gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

Etiketler : türkiye turistik tren mezopotamya ekspresi seyahat
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