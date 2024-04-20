Mayıs ayının en keyifli rotaları

Portekiz'i bir plaj cenneti olarak hayal etmek, bu ülkeyle ilgili akla ilk gelmeyen bir ayrıcalık olabilir! 'Avrupa'nın en güzel plajlarına sahip" unvanını alacak kadar keşfe açık olan Algarve, Ibiza'yı unutturacak güzellikte!

BEMBEYAZ KUMSALLAR

Bembeyaz kumsalları, portakal bahçeleri ve etrafı saran badem kokusu ile Algarve'de tüm duyularınızı harekete geçirecek bir seyahate hazır mısınız? özellikle Mayıs ayında bambaşka bir güzelliğe bürünen Algarve, deyim yerindeyse tam bir ilkbahar destinasyonu. Kumlu plajları, golf sahaları, deniz kenarına sıralanan birbirinden güzel otelleriyle Algarve 2023'ün en popüler destinasyonlarından olacak. Büyüleyici bir atmosfere sahip olan Algarve rotanızda dünyanın en ünlü deniz mağaralarından biri olan Benagil Deniz Mağarası, her bir köşesi ile keşfedilmeyi bekleyen eski şehir Faro, birçok tarihi cazibe noktasına sahip Tavira ve Lagos mutlaka olmalı.

Yüksek sıcaklıkları ve kalabalığı sevmeyen gezginler için bahar ayları Sicilya'nın cennet kapılarını aralamak için muhteşem bir zamanlama! İtalya'nın en büyük adası olan Sicilya, Akdeniz'in sunduğu tüm nimetleri kendi sınırları içerisinde toplarken, sizi her köşesi ile şaşırtmayı başarıyor.

BAROK MİMARİYİ KEŞFEDİN

Tapınakları ve tiyatrolarıyla antik dünyanın kapılarını aralayan; Etna Yanardağı'nın heybetiyle parlayan; Barok mimarisine ait sarayları, harika manzaralara sahip kasabalarıyla görsel şölen sunan bir adadan bahsediyoruz. Leziz Sicilya mutfağı tatların, iddialı yerel şarapların, kartpostalı andıran bakir koyların adresi aynı zamanda. Rotanızı buraya çevirdiğinizde; Palermo'nun Barok mimarisine hayran kalıp, yerel pazarlarında taptaze tatlar bulabilir, Ragusa gibi barok tepe kasabalarının gölgeli yollarında dolaşabilir, kıyı kenti Syracuse'i keşfedebilir, Taormina ve Cefalu'da ise denizin tadını çıkarabilirsiniz.

TARİHİ BAŞYAPITLARA TANIK OLACAKSINIZ

Katalonya birçok kişi için her ne kadar Barselona ve Antoni Gaudi'nin fantastik Sagrada Familia Kilisesi'ni çağrıştırıyor olsa da aslında bunlardan çok daha fazlasına sahip. Akdeniz kıyısı boyunca uzanan bu büyüleyici bölge; Ortaçağ dağ manastırları, Art Nouveau baş yapıtları ve oldukça lezzetli Cavaların üretildiği Katalonya bağ arazilerine ev sahipliği yapıyor."Vahşi Sahil" olarak adlandırılan Costa Brava'nın bulunduğu Katalonya'nın kuzeyinde yer alan Girona ve Tarragona bölgenin diğer önemli tarihi ve turistik yerleşim bölgelerinden.

AKDENİZ'İN KEYFİNİ ÇIKARMAYA BİRE BİR

Akdeniz'in en temiz plaj ve sularına sahip birkaç yerinden biri olan Malta'yı keşfetmek için aslında özel bir mevsime ihtiyacınız yok. Ancak söz konusu baharsa ve aylardan Mayıs ise kristal bir maviliğe bürünen denizi ve güneşin altında altın gibi parlayan kale surlarıyla Malta, 'deniz-kum-güneş" üçlüsünü sevenler için kesinlikle keşfedilmesi gereken bir destinasyon! Akdeniz'in içinizi ısıtan sıcak güneşi ve berrak sularıyla yıkanan önemli tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ada bölgesini bir arada görme imkanı sağlayan Malta, 7 bin yıllık mimari yapısıyla da göz kamaştırıyor.

MÜNİH'TE BAMBAŞKA BİR EĞLENCE VAR

Münih'te mayıs ayının gelmesiyle birlikte yağmurlu ve puslu havalar yerini güneşli günlere ve bolca eğlenceye bırakıyor. 'Oktoberfest'in kardeşi" olarak anılan Frühlingsfest, şehir merkezinde Münih'i yeniden festival havasına büründürüyor. Bavyera mutfağının en zengin ve renkli olduğu bahar döneminde Münih'i yürüyerek dolaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sanat ve müze kenti olarak bilinen Münih, mimari harikası binaları, mağazaları, galerileri ve kafeleriyle kesinlikle tadına doyum olmayan bir Avrupa şehri.