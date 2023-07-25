Marmaray ile 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Boğazı'nın altına inşa edilen ve 2013'te açılışı yapılan Marmaray'ın, sadece kullanan yolcu sayısıyla değil, yük taşımacılığında da tarihe geçtiğini bildirdi.

Marmaray'ın 60,46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, ilk etapta 5 istasyonla seferlere başlayan Marmaray'ın, bugün 76,6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşlara hizmet verdiğini ifade etti.

Uraloğlu, günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi olan Marmaray'ın, tren işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunduğunu belirterek, "Gebze-Halkalı güzergahındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray'da 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı. Marmaray, 10 yılda 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa kıtasından daha fazla yolcu taşıdı. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır. 2023 yılında Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor." bilgisini verdi.

"MARMARAY İLE YÜK TAŞIMACILIĞI DA KESİNTİSİZ HALE GELDİ"



Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı sunan Marmaray'ın sadece yolcu değil, yük taşımacılığında da ön plana çıktığına işaret eden Uraloğlu, "Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz hale geldi. Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ, MARMARAY'I KULLANARAK TARİHE GEÇTİ



Uraloğlu, Marmaray'ın, yurt içi yük taşımacılığında da çığır açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'ı kullandı. 8 Mayıs 2020'de Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, buradan geçerek Marmaray'ı kullanan ilk yurt içi yük treni oldu. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden bugüne kadar 3 bin 29 yük treni geçerken bu trenlerden 1610'u Avrupa yönüne, 1419'u ise Asya yönüne geçti ve çoğu ihracat yükü taşıdı. Derince-Tekirdağ feribotu aktarmasıyla yapılan yük taşımalarının Marmaray ile kesintisiz yapılmasıyla ara elleçleme ve feribot maliyetleri ortadan kaldırılırken hem zaman hem maliyet açısından rekabet edilebilir taşıma tarifeleri oluşturuldu."