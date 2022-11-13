Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 181 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 526 yolcu ve 388 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

"Azamara Pursuit", akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.