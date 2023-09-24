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24 Eylül 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 15:23:00

Kuşadası'na dev kruvaziyerle 2 bin 600 turist geldi

Kaynak: AA

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Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dev kruvaziyerle 2 bin 600 turist geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı kruvaziyer "Nieuw Statendam" yanaştı.

Gemiden, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 2 bin 600 turist indi.

Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı. Turlara katılmayan turistler ise kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Etiketler : kuşadası kruvaziyer turist turizm
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