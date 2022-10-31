"Turizm hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize ettik"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm hedefimizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm hedeflerini 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, Erzincan'daki İpekyolu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile Türkiye'nin dünyada merkez konuma gelmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin bu yolda ilk adımlarını Togg'un üretime geçmesiyle atmaya başladığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

Önemli olan söylemler ama söylemler kadar icraatlar, eylemler ve sonuçlar da önemli. Türkiye yaptığı söylemleri, planları sonuçlandıran bir ülke. Cumhurbaşkanı'mızın 20 yıllık icraatları sırasında bunları çok sık görmeye alıştığımız ve hedeflere inandığımız bir Türkiye yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeni hedefler konuldu ve bu hedeflere inşallah hızlı şekilde ülkemiz ulaşacak. Teknolojide, savunma ekonomisinde, sanayide, kültür ve sanatta, eğitimde bu vizyon çerçevesinde elbirliği ile kenetlenerek adımlarımızı uygun şeklide atarak inşallah gerçekleştireceğiz.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, turizmdeki hedeflerle ilgili şunları kaydetti:

Hedeflerimizi aslında iki kere aştık. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirle başladık. Birinci hedefimiz oydu. Yılbaşından sonra Karadeniz'de olumsuz gelişmeler oldu ama onlara rağmen almış olduğumuz önlemler kapsamında bırakın geriye doğru revize etmeyi, ileriye doğru biz revizyon yaptık. 42 milyon turist hedefimizi, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar gelir olarak yukarı yönde revize ettik. Türkiye 2018 sonrasında bir strateji değişikliğine gitti ve özellikle turizm konusunda hep devletten değil, artık özel sektörle devlet beraber tanıtım yapma stratejisi ile çok yoğun bir tanıtım başlattık.

"TURİZMDE YENİ HEDEF, 50 MİLYON TURİST, 44 MİLYAR DOLAR GELİR"



Ersoy, salgın olmasına rağmen ara vermeden süreci doğru değerlendirerek bütün dünyaya Türkiye'nin tanıtımını yaygınlaştırdıklarını belirterek, turizm hedeflerini arttırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Artık Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyonu hedef olarak belirlediklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

Turizm çeşitliliği bu dönem vaatlerimiz arasında gerçekleşiyordu ve şu anda dünyanın 330 noktasından 330 şehrinden direk uçuşların olduğu bir turizm programı kapsamında hedefleri artırmaya devam ediyoruz. İkinci kez bir revize yaptık. 42 milyon turist hedefimizi 47'ye, ikinci kez de şimdi 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak tekrar revize ettik. İnşallah ben bu yıl sonu olan hedefimizi de aşacağımıza inanıyorum. Ekim ayı verileri oldukça iyi gidiyor. Ekim ayı sonuçlanmak üzere ve ocak sonu gibi açıklanacak. Ama bize veriler her sınır kapısından geldiği için takip etme şansını buluyoruz.

Ekim ayı genelinde Türkiye turizmin en iyi yıl olduğu 2019'dan çok daha fazla yolcu ağırlama şansı yakaladıklarını söyleyen Ersoy, "Kasım ve aralık ayları da bu şekilde geçerse biz 50 milyon turist hedefimizi tekrar yukarı doğru revize ederiz diye düşünüyorum." dedi.

Ersoy, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne otel yapılması konusunda da "Ergan Dağı yükseklik ve rakım olarak avantajlı. Rastgele değil de geniş kapsamlı olarak Valiliğimiz, belediyemizin otel konusunda çalışması var. Ama biz küçük dağ kompleksi şeklinde planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Uzun süre kar kalan bir bölge olduğu için yatırım yapmaya değer. İlk etapta bütçe ayırarak projesini tamamlamayı düşünüyoruz. Kısa sürede bir proje yapıp sonrasında da o projeyi hayata geçirme gibi bir görüşümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ ARALIKTA BAŞLIYOR



Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrar başlayacağını ifade eden Ersoy, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüştüklerini aktardı.

Programa AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, partililer, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra beraberindekilerle il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.