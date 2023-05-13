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13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:15:00

Kruvaziyer "Europa" ile Bodrum'a 343 turist geldi

Kaynak: AA

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Malta bayraklı "Europa" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan gelen 199 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu Alman, İsviçre ve Avusturya uyruklu 343 yolcu ile 279 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Europa", akşam saatlerinde İzmir Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Etiketler : bodrum kruvaziyer turist
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