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16 Eylül 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 15:00:00

Köyün Amerikalı daimi misafiri

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Amerikalı Delmar Lee Roberts, 54 yıl önce ilk kez geldiği Aydın'da otelde yer bulamayınca aynı odayı paylaştığı İbrahim Kabakçı'yı her yıl ziyaret ediyor.

Amerikalı Delmar Lee Roberts, 54 yıl önce ilk kez geldiği Aydın'da otelde yer bulamayınca aynı odayı paylaştığı İbrahim Kabakçı'yı her yıl ziyaret ediyor.

ABD'de yaşayan dergi editörü Delmar Lee Roberts (89), 54 yıl önce ilk kez geldiği Aydın'ın Söke ilçesindeki bir otelde yer bulamayınca aynı odayı paylaştığı İbrahim Kabakçı (69) ile tanıştı. Roberts, daha sonra her yıl geldiği Türkiye'de Kabakçı'nın Koçarlı ilçesinin kırsal Güdüşlü Mahallesi'ndeki evine 2 ay misafir oluyor.

Roberts ile kardeş gibi olduklarını belirten İbrahim Kabakçı, "O yıllarda traktör yoktu, eşek sırtında köye ulaşabiliyorduk. Buna rağmen Roberts, her yıl beni ziyarete gelirdi" dedi. Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyleyen Roberts, bekar yaşamaya devam edeceğini, mirasını çok sevdiği Türkiye'deki öğrenciler için bağışlayacağını söyledi.

Etiketler : Köyün Amerikalı daimi misafiri Delmar Lee Roberts Söke
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