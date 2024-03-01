VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Apple ID' ismi değişiyor
Erken yaşlandılar
Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri bekliyor
NAD molekülünü koru yaşlanmayı önle!
Mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
Yaşatan dostluk
01 Mart 2024 Cuma 07:05:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 07:05:00

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı kız kulesi ziyaretçi
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX