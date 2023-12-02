Kış manzaralarına doyacağınız şehirler

Gri gökyüzü ve soğuk havalar kış mevsiminin bir yüzü ama gözden kaçan ise bu mevsimin bazı şehirlere ne kadar çok yakıştığı! Bu yazımızda kar yağışıyla masalsı bir görünüm kazanan şehirlerden bahsedelim. Kış aylarında, Avrupa'nın tarihi şehirlerinin ayrı bir sihri olduğunu düşünüyoruz. Soğuk havaları masalsı görünümleriyle ısıtan, kış mevsiminin en çok yakıştığı şehirleri sizler için hazırladık.

PRAG LİSTE BAŞINDA

Soğuğa aldırış etmeden gerçek bir masalın içinde olmak istiyorsanız Prag bu listenin başında olmalı. Kış mevsiminde turist yoğunluğunun da yaşanmadığı Prag'ın tarihi sokaklarını keşfetmenin tam zamanı! Tarihi binalarıyla ünlü olan Prag'ın kırmızı kiremitli çatıları beyaza büründüğünde tablo gibi bir manzara çıkıyor ortaya. Tarihi şehir merkezini renklendiren Noel ışıkları, kurulan Noel pazarları ile soğukta içinizi ısıtan görüntüler sunuyor. Prag'da en güzel kış panoramasını seyretmek için Prag Kalesi'ne veya Letná Beer Bahçeleri'ne gitmenizi öneririz.

VARŞOVA ÖNE ÇIKIYOR

II. Dünya Savaşı sırasında % 85'i yıkılan ancak sonraki yıllarda aynı tarzda yeniden inşa edilerek tarihi dokusunu yaşatmayı başaran Varşova... Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz bu kültür odaklı şehir beklentilerinizin üzerinde bir seyahat deneyimiyle donatıyor sizi. Dünyanın en önemli eğitim destinasyonlarından biri olan Polonya'nın başkenti de tabii ki bu gücüyle genç nüfusa ev sahipliği yapıyor. Gökdelenlerden Sovyet dönemini yansıtan kale ve saat kulelerine kadar tüm manzaraları barındıran Varşova'da her detay bir yapbozun parçası gibi.

ORTA ÇAĞ KALELERİ VE SURLARIYLA BİR BAŞKA

Göz alıcı surlarla ve kulelerle çevrili bir Orta Çağ kenti olan Estonya'nın başkenti Tallin tam bir kış masalı yaşatıyor. Tarihi şehir meydanının kuleleri, Arnavut kaldırımlı sokakları beyazlar içerisinde harika bir manzara oluşturuyor. Orta Çağ'dan Sovyet Dönemi'ne uzanan tarihi sayesinde kültürel, sanatsal ve mimari olarak şehir farklı birçok güzelliğe kavuşmuş. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş olan Tallin özellikle kışın karlar altında size yüzlerce fotoğraf çektirecek kadar güzelleşiyor. Şehir panoraması için Toompea Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşması, tarih kokan evlerini tek tek incelemesi pek keyifli. Karın keyfini parklarında çıkarabilir ve Vana Tallinn likörünü deneyip, ısınabilirsiniz.

LOFOTEN ADALARI ARKTİK DAİRE ÜZERİNDE

Adını, Yunan mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Ikarus'tan alan Ikaria Adası, Samos'un hemen yanı başında yer alıyor. Kuşadası'ndan Samos aktarmalı ulaşabileceğiniz Ikaria Adası için "insanın ömrünü uzatan ada" benzetmesi pek de haksız sayılmaz. Radyumlu kaplıcaları, Fanari bölgesindeki muhteşem doğa manzaraları ve sayısız plaj ve koylarıyla gezilecekler listesine mutlaka eklenmeli.

ALPLERLE ÇEVRİLİ 2 BİN YILLIK KENT

Fransa'nın güneydoğusuna denk gelen Grenoble ismini yazarken heybetli Alp dağları ile çevrili olan iki bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Mimari yapıları ve dağların görüntüleri ile harika bir kontrast oluşturan şehir siluetine bir de güzel parkları, kayak merkezlerine yakın konumunu ekleyin! Geleneksel sanata, modern sanata, arkeolojiye, bilime adanan müzeleriyle bir sanat şehri olma yolunda güvenli adımlar atan Grenoble, hem doğa hem şehir hayatını yaşamak isteyen gezginlere önerimizdir!