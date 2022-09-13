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Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri?
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13 Eylül 2022 Salı 11:45:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 11:45:00

Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri?

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin dış politikada artan gücü ve iyiye giden ikili ilişkileri sayesinde, dünyanın bir çok ülkesine vize ve pasaport olmadan yalnızca kimlikle gidilebiliyor. Dünya devletleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile Türk vatandaşlarının ülkelerine girebilmelerine olanak sağlıyor. Vize ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan gidilebilen ülkelerin başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan yer alıyor.

Türkiye'nin uyguladığı etkin ve aktif dış politika Türk vatandaşlarının dünya seyahatlerine yeni kapılar açtı. Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın eklenmesinin ardından sadece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye yükseldi.

TRT Haber'den aktarılan bilgilere göre, aktif dış politika, yürütülen girişimci, insani diplomasi ve ülkelerle geliştirilen ikili ilişkilerin etkisi gün geçtikçe hissediliyor.

Türkiye'nin etkin diplomatik adımları Türk vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açıyor.

Başkan Erdoğan, Balkan turunda kimlikle gidilebilen ülkelere Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın eklendiğini açıklamıştı. Böylece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı.

Türk vatandaşları güvenli çipli kimlikleriyle vize ve pasaporta gerek kalmadan bu ülkelere seyahat edebiliyor. Peki o devletler hangileri?

Kimlikle gidilen ülkeler arasında Türkiye'ye yakın coğrafyadaki devletler bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan bu ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.

GÜNEY AMERİKA'YA VİZESİZ SEYAHAT

Ankara'nın Güney Amerika ülkeleri ile iyi ilişkileri bulunuyor. Birçok ülke Türkiye'den vize talep etmiyor.

Bu devletler arasında Arjantin, Brezilya, Bolivya, Uruguay, Venezuela ve Şili de yer alıyor.

Etiketler : Bosna-Hersek pasaport seyehat kimlik Güney Amerika
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