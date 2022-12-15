VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz"
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 7 yıllık aşkını psikoloji bitirdi
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
"Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyo...
AB Liderler Zirvesi başladı
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
"Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor"
Oyununuzu adam gibi oynayın!
Yeni yıl hediyesi telaşı
Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
"Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz"
Avrupa'nın en büyük gaz deposu yarın açılıyor
Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 13,2 milyar dolarlık ihracat
"Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz"
Betül Demir: 10 yaş gençleştim
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
15 Aralık 2022 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 14:20:00

Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayak sezonunu erken açan Palandöken Kayak Merkezi'ne 15-20 bin Rus turistin geleceği tahmin ediliyor.

Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki bazı pistlerini 12 Aralık'ta açan Palandöken, "doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pistiyle her düzeyden kayakçıya hitap ediyor.

Merkezde suni karlama sistemiyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.

RUSYA'DAN ERZURUM'A HAFTADA 3 KEZ DİREKT UÇUŞ YAPILACAK

Kayak merkezi, 29 Aralık-15 Mart'ta düzenlenecek charter seferlerle Rusya'dan gelecek misafirleri ağırlamak için gün sayıyor.

Otel ve tesisleriyle kayakseverleri ağırlamaya hazır olan Palandöken'e, haftada 3 kez yapılması planlanan direkt uçuşla sadece Rusya'dan 15-20 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde kayak sezonunun açıldığını söyledi.

Oteller bölgesi olarak suni karlama yaptıklarını ifade eden Akça, "Şu anki erken rezervasyonlarımız İstanbul, Ankara, İzmir'den ve bu devam ediyor. İnşallah birkaç gün içinde suni kar takviyesi ile oteller bölgesi olarak biz de sezonu açmayı planlıyoruz." dedi.

"GEÇMİŞTE RUSLAR ÇOK GELİRDİ AMA SON BİRKAÇ YILDIR AZALMIŞTI"

Akça, otellerin misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl da dolulukları iyi şekilde planladık. Eğitimler, bakım ve tamirler şeklinde Palandöken'deki oteller olarak hazır. Bu yıl ilave olarak özellikle Rusya'dan direkt uçuşlar 29 Aralık'ta başlıyor, 15 Mart'a kadar devam edecek ve rezervasyonlarımız da o noktada akmaya başladı. 15 ile 20 bin arası Rus turistin gelmesini bekliyoruz. Rus turistlere burada en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Geçmişte Ruslar çok gelirdi ama son birkaç yıldır azalmıştı. Özellikle güneyde bu yıl otelciler Rus turistlerden fazlasıyla memnun kaldı. İnşallah bu yıl Palandöken'e de fazlasıyla gelip şenlendirecekler."

Merkezdeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de kayak sezonuna hazır olduklarını anlattı.

Kayak merkezine ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çeken Güney, "Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan merkez biziz. Bu süreçte yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya devam ediyoruz. Rusya'dan 29 Aralık'ta gelecek misafirlerimizi de mart sonuna kadar ağırlayacağız. Haftada ortalama 3 uçağın gelmesi planlanıyor. Rusların Türkiye'yi tercih etmelerindeki etken, güvenli bir ülke olması. Antalya bu yıl ciddi Rus turist ağırladı. Biz de kış turizminde onları Erzurum Palandöken'de ağırlayacağız." diye konuştu.

Etiketler : palandöken kayak merkezi kayak turist turizm
Gazapizm sürprizi

Gazapizm sürprizi
İyilik için Kanada'ya gitti

İyilik için Kanada'ya gitti
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Rezervasyon kavgası

Rezervasyon kavgası
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Parti zamanı

Parti zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX