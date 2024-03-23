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23 Mart 2024 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 13:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 245 santimetreyle Hakkari ve 209 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 245, Palandöken'de 209, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 153, Ergan'da 147, Palandöken 2'de 135, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 48, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 23, Ovacık'ta 18, Davraz ve Yıldıztepe'de 15, Kartepe'de 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez23.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariYKY-9-3
PalandökenKY-8-4
KartalkayaKY-7-2
SarıkamışYKY-5-1
ErganKY-10-4
ErciyesKY-14-3
YalnızçamKY-42
HesarekYKY-7-3
UludağP-44
IlgazKY-6-3
ZiganaKY-72
Yıldız DağıHKY-70
KopKY-50
ÇambaşıKY-8-2
OvacıkKY-62
DavrazA-82
KartepePB-43
KeltepeKY-8-4

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, A: Açık, PB: Parçalı bulutlu)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken
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