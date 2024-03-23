Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 245, Palandöken'de 209, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 153, Ergan'da 147, Palandöken 2'de 135, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 48, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 23, Ovacık'ta 18, Davraz ve Yıldıztepe'de 15, Kartepe'de 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari YKY -9 -3 Palandöken KY -8 -4 Kartalkaya KY -7 -2 Sarıkamış YKY -5 -1 Ergan KY -10 -4 Erciyes KY -14 -3 Yalnızçam KY -4 2 Hesarek YKY -7 -3 Uludağ P -4 4 Ilgaz KY -6 -3 Zigana KY -7 2 Yıldız Dağı HKY -7 0 Kop KY -5 0 Çambaşı KY -8 -2 Ovacık KY -6 2 Davraz A -8 2 Kartepe PB -4 3 Keltepe KY -8 -4

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, A: Açık, PB: Parçalı bulutlu)