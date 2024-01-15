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15 Ocak 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 12:00:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-17-6
ErganPB-17-5
HakkariÇB-12-3
KartalkayaPB-10-2
SarıkamışPB-14-4
ErciyesÇB-100
Yıldız DağıÇB-83
MersivanPB-12-5
IlgazPB-11-1
DenizliHKY-7-1
GevaşÇB-9-1
YıldıztepeÇB-9-1
Kop DağıPB-13-3
UludağHKY-81
DavrazHKY-60
ElmadağÇB-76

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı hakkari
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