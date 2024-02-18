Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Erciyes'te 65, Yalnızçam ve Uludağ'da 64, Davraz'da 59, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 35, Denizli'de 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Murat Dağı'nda 21, Kop'ta 18, Çambaşı'nda 17, Keltepe ve Yıldıztepe'de ise 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -14 -2 Kartalkaya ÇB -6 -1 Sarıkamış ÇB -11 -1 Palandöken HKY -7 -1 Ergan HKY -6 0 Erciyes ÇB 0 0 Kartepe ÇB -3 2 Uludağ PB -4 2 Çambaşı ÇB -4 -2 Yıldıztepe ÇB -2 3 Mersivan KY -2 1 Yalnızçam HKY -6 0 Ilgaz S -6 0 Yıldız Dağı ÇB -3 2 Zigana ÇB -5 -2 Kop KKY -3 3 Denizli PB -6 5

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)