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18 Şubat 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 16:00:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Erciyes'te 65, Yalnızçam ve Uludağ'da 64, Davraz'da 59, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 35, Denizli'de 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Murat Dağı'nda 21, Kop'ta 18, Çambaşı'nda 17, Keltepe ve Yıldıztepe'de ise 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-14-2
KartalkayaÇB-6-1
SarıkamışÇB-11-1
PalandökenHKY-7-1
ErganHKY-60
ErciyesÇB00
KartepeÇB-32
UludağPB-42
ÇambaşıÇB-4-2
YıldıztepeÇB-23
MersivanKY-21
YalnızçamHKY-60
IlgazS-60
Yıldız DağıÇB-32
ZiganaÇB-5-2
KopKKY-33
DenizliPB-65

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)

Etiketler : meteoroloji kayak merkezleri kar kalınlığı hakkari
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