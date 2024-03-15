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15 Mart 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 13:00:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 170, Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre ölçüldü.

Etiketler : meteoroloji kayak merkezleri kar kalınlığı hakkari
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