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22 Şubat 2024 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 10:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-17-2
KartalkayaS-60
SarıkamışKY-9-2
PalandökenKY-9-2
ErganKY-50
ErciyesKY-51
KartepeS-36
UludağAB-34
ÇambaşıKY-52
YıldıztepeP-12
MersivanKY-15-10
YalnızçamKY-81
IlgazKY-30
Yıldız DağıKKY-22
ZiganaKY-55
KopKY-42
DenizliS-35

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı hakkari
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