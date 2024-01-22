VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan: Barış planı, Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlamalı
Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında sona gelindi
Antalya'da sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi
22 Ocak 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:00:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-4-3
PalandökenÇB-3-1
KartalkayaÇB-14-7
Palandöken-2KY-3-2
SarıkamışKY-6-1
ErganKY-5-3
ErciyesHKY-9-5
UludağÇB-8-5
KartepeHKY-5-3
HaserekKY-3-1
MersivanKY-5-3
IlgazÇB-15-6
Murat DağıP-10-5
ÇambaşıÇB-9-7
Yıldız DağıKY-8-4
GevaşKY-34
YalnızçamKY-6-4

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafir kar yağışlı, P: Puslu, )

Etiketler : kayak merkezi kar yağışı ılgaz kastamonu hakkari
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX