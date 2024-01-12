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12 Ocak 2024 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-4
HakkariKY-7-3
KartalkayaKY-10-8
SarıkamışKY-50
ErganKY-6-3
UludağKY-8-7
HesarekKY-4-2
YalnızçamKY-10-1
ErciyesKY-7-2
IlgazKY-7-5

(KY: Kar yağışlı)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken
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