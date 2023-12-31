VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Emine Erdoğan 2023'te Gazze'de katliamın durması için çalışma yürüttü
"2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlara tebrik mesajı
MASAK Başkanlığına 40 personel alınacak
Çiğ sütün işlenmesine yönelik bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı
Diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi
31 Aralık 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 10:45:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez31.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenP-90
ErganP-31
HakkariAB-140
KartalkayaPB-33
SarıkamışPB-72
ErciyesPB-27
KeltepePB-71
IlgazS05
YalnızçamS-74
YıldızdağıPB-26
MersivanPB-52
ÇambaşıS-15
KopS-74
HaserekAB-52
DenizliPB-16
UludağÇB35

(P: Puslu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX